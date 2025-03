Gracyanne revela bastidor com Belo e fala sobre futuro: 'Não estou fechada'

Questionada por uma fã da plateia sobre um possível retorno do casal, ela desconversou e elogiou o cantor

Eu não posso te dizer porque o futuro a Deus pertence. Eu sei que existe na nossa relação muito amor. Hoje nosso amor está em outro lugar; cada um segue sua vida Gracyanne Barbosa

Ela reforçou que é grata por tudo o que Belo a ensinou. "No meu coração existe muito amor. Tudo o que eu vivi, tudo o que ele me ensinou... Foi o verdadeiro significado de amar e cuidar", disse. "Ele me mostrou que todo dia você tem que mostrar que você ama. Sou uma pessoa muito melhor por causa dele. Mas o futuro eu não sei".

Patrícia ainda perguntou se ela toparia se relacionar com outra pessoa agora, mas Gracyanne negou. "Hoje não tenho espaço para encontrar um novo amor. Não estou fechada, mas não tenho tempo", disse. "Eu não saio, não conheço novas pessoas, então é difícil (...) E ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação [com Belo]. Seria ruim uma outra pessoa entrar agora".

