Globo libera abertura do remake de 'Vale Tudo' antes da estreia; assista

Assim como aconteceu na versão original, a abertura da trama mostra cenas retratando o Brasil ao som de "Brasil", interpretada por Gal Costa. Ao final do vídeo, uma imagem da cantora surge na tela.

Nas rede sociais, a abertura dividiu opiniões. "Muito linda a abertura do remake de 'Vale Tudo', mostrando os contrastes sociais, religiosos e econômicos, de um país que é tão fraterno. E uma homenagem muito delicada para Gal Costa", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Essa abertura de Vale Tudo que tá parecendo um vídeo institucional do governo", disse outra internauta.

Falta MUITO POUCO pra chegada de #ValeTudo, mas a gente não aguentou esperar! Vamos dar de presente pra vocês a abertura antes da estreia!



E sério? tá LINDA e EMOCIONANTE! o desse novelão! Na próxima segunda, tem #ValeTudo na tela da Glô!? pic.twitter.com/dbCgI4MNY7 -- TV Globo (@tvglobo) March 26, 2025

essa abertura de Vale Tudo que tá parecendo um vídeo institucional do governo. Mas, graças a Deus, eles mantiveram a voz da Gal em Brasil. pic.twitter.com/nKSY769XXs -- steh ? (@folk1989ts) March 26, 2025

Gente, muito linda a abertura do remake de #ValeTudo, mostrando os contrastes sociais, religiosos e econômicos, de um país que é tão fraterno. E uma homenagem muito delicada pra Gal, né? Achei foda.



pic.twitter.com/2cpeFeqGls -- bruno (@dougfunnie1998) March 26, 2025

"Vale Tudo" é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.