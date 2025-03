Rodrigo Faro é acusado de induzir fã a golpe; defesa diz que ele foi vítima

Ela argumenta que a confiança foi reforçada pela participação de uma figura pública como Faro, cuja imagem trazia maior credibilidade ao negócio. A mulher diz que começou a realizar os pagamentos mensais do financiamento "recalculado" diretamente para a empresa e, conforme contrato, ela deveria gerir os valores pagos para quitar o financiamento.

A autora é uma pessoa de idade. Ela confiou na palavra daquilo que o Rodrigo Faro estava falando. O Rodrigo Faro tem uma participação sobre isso, porque está colocando o rosto dele, utilizando a influência dele, confiando na palavra dele. A responsabilidade está baseada no Código do Consumidor.

Nathalia Dutra Braz da Silva, advogada da cliente

Entretanto, a consumidora teria sido surpreendida com um mandado de busca e apreensão do veículo, decorrente de um processo movido pelo banco devido ao não pagamento do financiamento original. Para tentar evitar a perda do veículo, ela realizou um empréstimo para quitar a dívida com a instituição financeira.

A ação busca a restituição dos valores pagos à TRIÊ e indenização por danos morais, totalizando R$ 59.520,62. A fã também pede a nulidade do contrato com a empresa de soluções financeiras.

Houve busca e apreensão, ela passou por um constrangimento. Ela teve de realizar um empréstimo bancário e a gente está cobrando o valor dos juros desse empréstimo, o pedido de dano moral e os valores pagos a Triê.

O que diz o apresentador