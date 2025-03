Edson despacha Rosana e ajuda Jão a mudar de vida em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (26) em "Volta por Cima" (Globo), Edson (Ailton Graça) se alegra ao saber que Jão (Fabrício Boliveira) pediu demissão da viação Estelar.

Em seguida, o empresário convida o filho a voltar para Formosa, algo que vai deixar Rosana (Viviane Araújo) extremamente irritada, causando grande desavença familiar.

A partir do retorno para a empresa do pai, Jão começa a mudar de vida, dando um passo à frente em seu noivado com Madá (Jessica Ellen), inclusive construindo a casa dos sonhos ao lado da amada.