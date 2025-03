Dieguinho: Voto de torcida precisa acabar e é prejudicial para a Globo

O apresentador defende que as torcidas acabam focando no bem-estar de seu participante favorito, mesmo que ele não esteja na berlinda. No caso de Aline, ela foi indicada por Renata e teve um embate direto com as bailarinas no programa.

A torcida acaba sendo injusta porque ela foca apenas no favorito, e naturalmente ela comete injustiças na chapa formada.

Se a Globo for inteligente, ela vai entender que o voto de torcida também atrapalha. (...) Ela [Globo] fica querendo a pompa de falar: temos 209 milhões de votos, mas ela perde na audiência e consequentemente no faturamento.

Dieguinho

Dantinhas acredita que não existe a possibilidade da Globo abrir mão do voto da torcida justamente por conseguir números gigantes nas votações, o que chama a atenção das marcas. "A Globo precisa desses números", destacou.

Veja a porcentagem dos votos

Aline

Média: 51,73%

Voto Único: 45,10%

Voto Torcida: 58,36%