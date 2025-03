Joselma lamenta eliminação de Aline no BBB 25: 'A casa não vai ser a mesma'

Na madrugada desta quarta-feira (26), durante uma conversa com Vinicius e Guilherme na área externa da casa, Joselma não escondeu sua tristeza com a eliminação de Aline Patriarca no BBB 25.

O que houve

A sister demonstrou que sentirá falta da companhia da baiana e revelou que a dinâmica da casa será completamente diferente sem ela. "A casa não vai ser a mesma sem a Aline, não vai! Vai ser sempre esse tédiozinho, horrível!", afirmou Joselma, visivelmente abalada com a saída de Aline.