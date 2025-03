Deborah Secco posa diante do espelho após treino: 'Sem filtro e sem make'

Deborah Secco, 45, publicou nas redes sociais um registro de seu pós-treino na manhã de hoje.

O que aconteceu

No vídeo, a atriz veste um top e um shortinho cor de rosa, deixando à mostra seu abdômen definido. "Hoje já teve! E a gente segue aqui, sem filtro, sem make, mas com muita disposição", resumiu ela na gravação, posando diante do espelho.

Deborah Secco está longe das novelas desde o fim do remake de "Elas por Elas", em abril do ano passado. Na trama global das 18h, ela interpretou a advogada Lara, que se envolvia com o detetive Mário Fofoca (Lázaro Ramos) após a misteriosa morte de seu marido, Átila (Sérgio Guizé).