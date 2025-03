De William Bonner a Anitta: veja famosos vítimas de deepfakes criminosas

A funkeira e o jogador foram vítimas de deepfakes para a divulgação de um game. Golpistas usaram IA para divulgar um jogo falso chamado Subway Money, que promete dinheiro fácil aos usuários em troca de um pagamento inicial e o fornecimento de dados pessoais.

Vídeos falsos com as vozes e imagens de Neymar e Anitta circularam nas redes como se eles recomendassem o jogo, o que não aconteceu. No jogo original, Subway Surfers, a moeda usada é fictícia e os usuários não recebem dinheiro por seus desempenhos. Além de Anitta e Neymar, os influenciadores Carlinhos Maia e Virginia Fonseca também foram alvos dos golpistas na divulgação do Subway Money.

O que são deepfakes

O termo surgiu pela primeira vez em dezembro de 2017, quando um usuário do Reddit começou a postar vídeos falsos de celebridades famosas fazendo sexo, como Emma Watson e Emma Stone. Com auxílio de ferramentas de inteligência artificial, ele colocava o rosto de quem quisesse em cenas já existentes.

Muitos materiais deepfake são criados a partir de programas de código aberto —de livre uso por qualquer pessoa— voltados ao aprendizado de máquina. O programador fornece centenas de fotos e vídeos das pessoas envolvidas que são automaticamente processados em rede. Desse modo, o computador aprende como é determinado rosto, como ele se mexe e como ele reage a luz e à sombra.

O software precisa aprender essas características do rosto do vídeo original e do rosto que deseja ser implantado, pois só assim o programa pode encontrar um ponto comum entre as duas faces. Feito isso, o sistema realiza uma espécie de truque em que a imagem do rosto da pessoa B é colocada no corpo da pessoa A.