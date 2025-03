Conheça os 25 astros no elenco de peso da Marvel para o novo 'Vingadores'

A atriz estreou nas produções da Marvel em "Homem-Formiga" (2018). Ela interpreta Ava Starr, conhecida como Fantasma, e estará em "Thunderbolts". Na sequência, ela aparecerá em "Doomsday".

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston em cena da série "Loki", do Disney+ Imagem: Divulgação

Hiddleston interpreta um dos personagens mais emblemáticos do MCU: Loki. O anti-herói, que rivaliza com o irmão Thor, já apareceu nos filmes do deus do trovão, nos "Vingadores" e até ganhou uma série própria no Disney+ com duas temporadas já lançadas.

Patrick Stewart