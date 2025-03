Nº 1 no Globoplay, Can Yaman elogia novelas do Brasil: 'Cresci assistindo'

Quando eu era criança assistia muitas novelas brasileiras com a minha avó em Bodrum, que é um lugar de praia e maravilhoso para passar as férias. Assisti muitas novelas brasileiras na minha infância toda. Nós aprendemos a fazer novelas com os melhores.

Logo após elogiar as novelas brasileiras, ele brincou: "No entanto, os homens turcos são mais bonitos que os brasileiros... Já as mulheres, não sei dizer". Fala levou plateia de jornalistas às gargalhadas.

Uma novela que está no imaginário dele é "Avenida Brasil". Atualmente, um remake turco do folhetim criado por João Emanuel Carneiro para a Globo em 2012 é exibido por uma televisão turca com o nome "Leyla". É produzida por Ay Yapim, o mesmo de "El Turco".

Can Yaman marcou presença no lançamento de "El Turco" no Rio de Janeiro Imagem: Rômulo Guimarães

Lançamento de "El Turco"

Can participou do lançamento da série "El Turco", nesta terça-feira (25), em um cinema do Rio de Janeiro. Seis episódios da produção já estão disponíveis no Globoplay.