BBB 25: Rexona se desculpa após publicação considerada racista com Aline

A Rexona ainda afirmou estar atenta aos consumidores e se esforçando por mudanças estruturais positivas. "Estamos na contínua caminhada de aprendizagem, ouvindo a sociedade e suportados por consultorias especializadas, para promover uma transformação significativa nas nossas práticas internas. Isso significa revisitar os processos da marca, da criação à produção e veiculação de conteúdos. Mesmo!".

A publicação deletada trazia uma imagem de Aline segurando um desodorante da marca. O post falava sobre como a ex-participante estava pronta para enfrentar as tensões sem suor e odor. No entanto, a associação da ex-sister, que é negra, com mau cheiro foi vista como racista.

Pedimos desculpas pela publicação e reforçamos o compromisso inegociável com a agenda antirracista. -- Rexona (@rexonabr) March 25, 2025

