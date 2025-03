Renata barra Vinícius de última Festa do Líder do BBB 25

No desafio da semana, Vinícius terá que remontar um desenho de Renata que foi rasgado e misturado em 250.000 tiras de papel. O brother precisará encontrar as 33 tiras e remontar o desenho.

A Festa do Líder de Renata é a última da temporada. O tema do evento será ritmo, em celebração à profissão de dança da sister.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas