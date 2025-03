Delma e Vinícius são os novos alvos de Eva e Renata no BBB 25

Na madrugada desta quarta-feira (26), após a eliminação de Aline, as bailarinas Renata e Eva já começaram a traçar novas estratégias dentro da casa do BBB 25 e definiram seus principais alvos no jogo.

O que houve

Durante uma conversa, Renata revelou que, caso tivesse a oportunidade de indicar alguém, mais uma vez, escolheria Delma. "Se hoje eu fosse líder [com chance de indicar mais alguém], eu indicaria a Delma. Pra mim, é uma distribuição de ódio gratuito sem necessidade, sem explicação", afirmou a sister.