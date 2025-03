Antes de morrer, esposa de Gene Hackman contou sobre 'estar sendo seguida'

O cabeleireiro de Betsy Arakawa afirmou que a pianista temia um stalker que parecia perseguir a ela e a seu marido, Gene Hackman, meses antes da morte do casal.

O que aconteceu

O indivíduo, de nome Christopher, disse que o homem desconhecido seguiu Betsy e Hackman em pelo menos duas ocasiões diferentes. "Ela me disse que havia um homem que havia estacionado do lado de fora do portão deles e os seguiu. A primeira ocasião foi quando foram para White Rock [área localizada no Novo México]. Eles foram almoçar lá e o cara os seguiu do estacionamento [do lado de fora do condomínio fechado] até White Rock", relatou o rapaz à polícia de Santa Fé, de acordo com o canal Fox News.

Segundo o cabeleireiro, o stalker misterioso pediu que Hackman fotografasse sua coleção de fotos do ator, atitude que irritou Betsy. "Ela se aproximou dele e disse que ele precisava ter mais respeito."