Aline cita Renata e critica 'rivalidade feminina inventada': 'Coisa feia'

Em um dos trechos, uma fã dizia que Aline "colocou na cabeça" que Renata estava dando em cima do Diogo. "Que coisa feia", disse Aline. "Querendo colocar uma contra a outra".

Gracyanne, que também estava no programa, disse que "não enxergava" esse confronto dentro da casa. "Essa rivalidade feminina lá dentro nunca existiu", pontuou.

A influenciadora também não poupou elogios à Aline e disse que ela era "uma inspiração".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas