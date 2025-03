Aline e Anamara: Duas baianas com uma trajetória semelhante no BBB

Aline Patriarca, participante do BBB 25, e Anamara, do BBB 10, possuem trajetórias marcadas por diversas semelhanças no reality show da TV Globo. Além de ambas serem baianas, suas histórias dentro e fora do programa impressionam pelas coincidências.

O que houve

Tanto Aline quanto Anamara eram policiais militares quando ingressaram no Big Brother Brasil. As duas realizavam estágio probatório na Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) e acabaram sendo exoneradas para viver a experiência no reality show. A decisão de ambas de trocarem a segurança da carreira militar pela visibilidade da televisão reforça o paralelo entre suas histórias.