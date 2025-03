Alexandre Correa fala sobre processo em que pode ser preso: 'Está difícil'

O ex-marido de Hickmann disse que vai encarar o que vier sem "vitimismo" e com alegria. "Sigo lutando e fazendo aquilo que posso fazer para sobreviver. Estou aguardando receber aquilo que me é de direito e com otimismo e alegria, que é assim que a gente tem que levar a vida", afirmou.

Está difícil? Óbvio que está difícil, mas a gente tem que continuar e lutar. Alexandre Correa

O empresário recebeu uma nova ordem de prisão no dia 17 de março. Na ocasião, ele declarou: "Eu posso ser preso nas próximas 72 horas. Infelizmente, com sanções da justiça, eu não posso revelar o motivo, mas provavelmente vocês devem imaginar".

Ele também tem desabafado sobre sua condição após a briga judicial. "Eu estou há 17 meses sem acesso a recursos, lutando pela minha sobrevivência, lutando pela minha dignidade, pela minha inocência. Muita coisa já foi provada ao meu favor, graças a Deus, mas é muito duro, você, a cada três meses, ter que confabular como vai se safar de uma prisão", afirmou.