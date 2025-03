Bateau Mouche: atriz da Globo previu própria morte no 'Titanic brasileiro'

Mário Gomes, Tony Ramos, Yara Amaral e Miguel Falabella em 'Sol de Verão' (1982) Imagem: Acervo/Globo

Yara não sabia nadar e adiou o passeio por três anos. Ela foi com a mãe, Elisa Gomes, que na época tinha 73 anos, e o casal Dirce e Silvio Grotkowski, donos da empresa de cosméticos Payot. Além de Yara, Elisa também morreu no naufrágio, enquanto Dirce e Silvio sobreviveram. Os dois filhos da atriz, João Mário e Bernardo, com 13 e 15 na época, também iriam, mas trocaram o passeio por uma festa na casa de amigos.

Um mês antes da tragédia, ela "previu" a própria morte. Em um almoço de família, seus filhos fizeram uma brincadeira com o fato de Yara não saber nadar, e ela comentou que tinha um sonho recorrente com uma morte na água: "Desde pequena, eu sempre tive a impressão de que um dia uma onda me levaria".

Em entrevista para Splash, em 2021, a sobrinha de Yara disse que a atriz não morreu afogada. "Quando ela foi ao banheiro e viu a água subindo no vaso sanitário, ela sofreu um ataque cardíaco. Na verdade, ela não morreu afogada, ela teve um infarto só de ver a água entrando no barco", contou Larize Ferreira Amaral. Isso porque seu corpo não estava inchado pela ingestão de água, como foi o caso de Elisa Gomes: "Meu pai teve que reconhecer o corpo de minha avó, que estava muito inchado", disse Larize.