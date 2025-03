Viih Tube revela sobre emagrecimento após parto de Ravi: 'Perdi 10 kg'

Viih Tube, 24, responde dúvidas sobre emagrecimento.

O que aconteceu

A influenciadora revelou que perdeu 10 kg desde o nascimento do segundo filho. Ela respondeu uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (24).

A famosa comentou ainda que seu processo de emagrecimento não é o mesmo de outras mães. "Do dia do parto do Ravi perdi 10 kg, o Ravi tem 4 meses. Tem mães que perdem isso na semana pós-parto, mas vai do seu biotipo. No da Lua, não perdi isso nem em 10 meses pós-parto (que aí já engravidei)", indicou.