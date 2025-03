Veja sete famosos que arrebentaram o armário e se orgulham de ser LGBT+

[Sair do armário] Foi libertador! Sempre dá um pouco de receio de como as pessoas vão encarar. Foi complicado me identificar como gay em uma comunidade. A maneira que as pessoas falam disso é pejorativo e você se sente menor. Isso vai minando a autoestima. Eu mesmo tentei colocar na minha cabeça que o certo era ser hétero e que eu não podia sair do armário. Hoje eu falo: 'Assuma quanto antes se isso for relevante para você'. O peso da mentira que você tira das costas é enorme. A verdade, por mais que doa, vale muito mais a pena. Rodrigo Sant'Anna, em entrevista à revista Quem em 2022

Rodrigo Sant'Anna recebe prêmio no Melhores do Ano do "Domingão do Faustão", em 2017 Imagem: Estevam Avellar/Divulgação/TV Globo

Marco Pigossi

Outro galã que se assumiu nos últimos anos foi Marco Pigossi, 36. No Conversa com Bial, em 2023, ele se abriu. "Nunca foi uma coisa direta [o preconceito velado], nunca me foi pedido que isso fosse aberto ou falado sobre. Mas era velado, a partir de relatos, conversas e coisas que eu ouvia das pessoas".

A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vêm de um lugar de amor e proteção, que é aquele discurso 'eu tenho muito medo que você sofra'. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar. E, para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande. Marco Pigossi, em entrevista no Conversa com Bial, em 2023