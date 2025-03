Vai ter virada? Enquete UOL mostra paredão imprevisível no BBB e web reage

O décimo paredão do Big Brother Brasil será decidido por uma diferença mínima, de acordo com a enquete UOL hoje. Aline e Maike disputam voto a voto a permanência no reality show da Globo, em um embate acirrado que promete fortes emoções.

O que diz a enquete UOL

A parcial das 19h aponta Maike como o favorito para sair, com 51,21% dos votos. O vendedor viu sua rejeição crescer ao longo do dia e ultrapassou Aline, que liderava as parciais anteriores.