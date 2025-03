Em lua de mel, Sabrina Sato fica em hotel com diárias de até R$ 121 mil

Sabrina Sato, 44, e Nicolas Prattes, 27, estão curtindo a lua de mel no continente africano.

O que aconteceu

O casal viajou para a África do Sul e compartilhou detalhes da viagem no Instagram. Nesta terça-feira (25), eles foram para Seychelles, arquipélago próximo da costa leste da África.

Os dois se hospedaram no hotel Four Seasons, com diárias de até R$ 121 mil. A famosa agradeceu a recepção carinhosa após eles serem recebidos no quarto com champanhe, frutas e foto do casal.