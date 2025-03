Revela causa da morte de Pamela Bach, atriz de 'Baywatch', aponta site

As autoridades do Condado de Los Angeles chegaram a uma conclusão sobre a causa da morte de Pamela Bach, 62.

O que aconteceu

O resultado da autópsia aponta que a atriz cometeu suicídio. A certidão de óbito, emitida na última terça-feira, ela morreu por conta de um tiro autoinfligido na cabeça, segundo informações divulgadas pelo portal TMZ.

Pamela foi encontrada morta por familiares em sua casa, no dia 6 de março. De acordo com a autópsia, ela havia se suicidado no dia anterior.