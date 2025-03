Última Festa do Líder e João Gomes: a agenda de festas da semana no BBB 25

O palco principal da festa vai retratar a fachada do Teatro José Alencar, em Fortaleza, lugar de importantes apresentações da bailarina. A pista de dança remeterá a um tablado com barras, assim como o set especial que simulará a sala de aula onde a professora conduz suas alunas.

O cenário da comemoração também terá um espaço dedicado a um camarim como os que Renata costuma se produzir para os números coreografados. Lá também estará um figurino emblemático para a líder: a roupa da personagem Afrodite, à qual ela deu vida nos palcos.

Renata entrará na festa ao som de "Dance The Night", de Dua Lipa. No cardápio da noite, os doces preferidos da líder vão marcar presença.

Piseiro, sertanejo e rap

No sábado, os brothers receberão uma festa que começará com a apresentação em dupla dos cantores João Gomes e Manu Bahtidão, que levam o piseiro e o sertanejo para o palco. Depois, é a vez do segundo show, com L7nnon e Filipe Ret garantindo alguns dos hits mais ouvidos do rap nacional.

Como em todo bom festival, a festa ainda conta com pulseiras que se acendem no ritmo da música, leques e copos com cordinha temáticos para os participantes. Além da tirolesa, um set de time freeze vai permitir que os confinados façam cliques congelados em pose de rock star com objetos como baqueta e guitarra, e o brinquedo tombo legal completa a gama de opções de diversão.