Renata cobra desculpas de Vinícius após ser chamada de 'pomba suja' no BBB

Renata ainda criticou a escolha das palavras de Vinícius ao se referir a ela e Eva. "Foi o que eu disse: 'A pessoa tão inteligente desse jeito, com tanto vocabulário, escolheu um adjetivo desses pra falar com duas mulheres?' Me poupe. Eu ainda senti que Aline ficou defendendo: 'Ah, porque você é nordestina e deveria saber'."

Eva também se posicionou sobre a situação e reforçou a falta de um pedido de desculpas por parte de Vinícius. "Pois para mim, ele não pediu desculpas e, na hora que eu perguntei, ele foi mais grosso ainda", declarou.