Renata afirma que não tem mais o que falar de Aline: 'R$ 2 milhões custoso'

Mostrando que o embate perdeu completamente força, a bailarina ainda afirmou que a dinâmica contribuiu para que as duas colocassem panos quentes na situação. "Depois ela me abraçou ali e eu abracei de volta. Porque essas coisas ultrapassam. Oh 2 milhões custoso", afirmou Renata.

Já pensando em como lidará com todas estas experiências, a sister ainda brincou: "Espero que minha terapeuta esteja vendo o programa, pra eu não precisar ficar explicando depois".

