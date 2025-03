Preta Gil posa ao lado de Ivete Sangalo, Bruna Marquezine e mais famosos

No seu Instagram, Ivete Sangalo divulgou vídeos do encontro. "Você que está em casa, que está trabalhando, meu amigo, você que está aí fazendo seu plantão, você que é médico, enfermeiro, estamos aqui no nossos podcast: 'Quem Pode, Pode, Quem Não Pode Se Sacast'."

Famosos passam a noite cuidando de Preta Gil Imagem: Reprodução/Instagram

Ivete ainda brincou com os famosos presentes. "Ali temos um grupo, temos Preta, Dudu, Jude - pagando peitinho - botando uma meia compressora [em Preta]. Ali temos nossa musa master [Preta], Léo, um novo homem, fazendo cabelo. E aqui temos essa linda [Bruna]. Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida [risos]. Estamos aqui falando de assuntos muitos sérios e têm a ver com você. Se você não sentiu sua orelha coçando..."

Recentemente, Preta, que segue em tratamento contra um câncer no intestino, teve alta após uma infecção urinária. "Oi, meus amores. Sumida daqui eu estava... Acho que vocês souberam que eu tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que era uma infecção no rim direito no caso. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar, porque vai ser recorrente."