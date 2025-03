Noivo de Selena Gomez tentou aproximá-la de amigo: 'Achava que me odiava'

Benny Blanco, 37, noivo de Selena Gomez, 32, tentou fazê-la se aproximar de um amigo antes de iniciarem o romance.

O que aconteceu

O casal, que iniciou o namoro em 2023 e anunciaram o noivado em dezembro do ano passado, contou que o início do romance não foi tão simples. "Eu achava que ela me odiava", disse Benny no podcast de Jay Shetty.

O produtor musical pensou em apresentar Selena para um de seus amigos solteiros. "Eu estava conversando com ela e disse: 'Meu Deus, tenho tantos amigos solteiros incríveis... Fazemos jantares em casa o tempo todo, você deveria aparecer um dia.' Eu nem estava pensando em nada além disso, e estávamos conversando sobre nosso encontro ideal e coisas do tipo", falou.