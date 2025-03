Nathalia Valente e Yuri Meirelles, de A Fazenda, anunciam gravidez

Nathalia Valente, 21, e Yuri Meirelles, 24, estão à espera do primeiro filho.

O que aconteceu

O casal, que se conheceu em A Fazenda 15, deu a notícia para os seguidores hoje. A influenciadora postou um vídeo com momentos românticos em que ambos acariciam sua barriga. "Da noite pro dia, tudo mudou. Agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", disse ela.

Nathalia também falou da surpresa com a notícia. "Eu tô grávida do meu primeiro filho ou filha. Não sei o sexo ainda. Vai ter chá revelação... É a maior saga da minha vida. Eu grávida, com 21 anos, do meu primeiro filho, ainda tô quase casada com um cara que mora no Rio e eu moro em São Paulo", afirmou nos stories do Instagram.