Mulher que diz ter tido relações com Neymar quer levar caso para o Ratinho

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, 21, contou o que irá fazer para descobrir quem é o pai de seu filho.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (25), a modelo, que diz ter tido relações sexuais com Neymar Jr. recentemente, publicou um vídeo em afirma que pretende levar o caso para o programa do Ratinho, caso algum homem que tenha a possibilidade de ser o pai do bebê se recuse a fazer o teste de DNA. "Como você vai comunicar os possíveis pais para fazer o DNA? Vai comunicar o Neymar?", questionou um usuário do Instagram.

Prontamente, a criadora de conteúdo adulto respondeu, afirmando que já está com tudo planejado. "Vou colocar os 'fulano' que tem chance... A primeira coisa que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, o quão perturbado vocês estão da cabeça pela notícia que eu tenho para dar para vocês. Surtou, saiu do grupo? Vou mandar direct para o Ratinho, que nós vamos lá no Ratinho fazer. Não surtou, aceitou de boa? Nós vamos fazer o exame tal dia na clínica, tal, belezinha? Quem for sensato? Ok! Quem não for sensato, Ratinho".