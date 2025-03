Mudar horário do BBB 25 mostra descaso da Globo com o programa

O horário do BBB 25 desta terça-feira precisou ser alterado mais uma vez em virtude de um jogo da Seleção Brasileira de futebol. O resultado do Paredão disputado por Aline, Maike e Diego será transmitido por volta das 23h na tela da Globo, e este foi um dos temas do Splash Show de hoje.

Luigi Civalli, comentarista convidado pelo programa, acredita que essa mudança de horário mostra que a Globo não está tão interessada assim no BBB. Além do reality, os telejornais e novelas da emissora também vão ser transmitidas em outros momentos. Bárbara Saryne concorda.