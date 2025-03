Morre L.J. Smith, autora de 'The Vampire Diaries'

L.J. Smith, autora dos livros da saga "The Vampire Diaries", morreu aos 66 anos no dia 8 de março. A notícia, no entanto, só foi divulgada hoje por meio de comunicado no site da autora.

O que aconteceu

Lisa vinha sofrendo os efeitos de uma doença, que não teve o nome revelado na nota. A publicação a descreve como "uma alma gentil, cujo brilhantismo, criatividade, resiliência e empatia iluminaram as vidas dos familiares, dos amigos e dos fãs".

Autora nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e descobriu a paixão pela escrita ainda na infância. Formou-se pela Universidade da Califórnia e trabalhou como professora antes de se dedicar integralmente à carreira de escritora.