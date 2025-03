Mônica Waldvogel: 'Frio na barriga só some quando a arrogância toma conta'

Mônica Waldvogel, 69, estreia no próximo dia 5 de abril no comando do Liderança S/A. O novo programa da GloboNews será semanal e trará entrevistas com grandes executivos do mercado financeiro com a meta de mostrar o lado humano do mundo dos negócios.

Vamos tentar humanizar o perfil do líder. Às vezes, idolatramos certos perfis empresariais, certos CEOs, como se eles fossem os únicos e grandes responsáveis pelo sucesso de um empreendimento. Porém, se você vai ver, vai descobrir que eles têm falhas, também erraram, têm dificuldades em enfrentar choques de mentalidade entre o que eles pensam e o que as novas gerações trazem. Portanto, não é tão simples, assim, ser um líder.

Mônica Waldvogel, em entrevista exclusiva para Splash

A proposta da atração, que será em parceria com o jornal Valor Econômica, não é trazer conteúdo técnico. A ideia é tratar como é o papel de um líder no ambiente de trabalho. "O que faz o líder? O que faz aquele ser diferente do outro para aquele tipo de negócio? Quais são as aptidões, quais são as dificuldades, quais são os embates internos que eles enfrentam e com quais atividades eles compensam o grande estresse".