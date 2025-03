MC Poze do Rodo pede liberação de joias apreendidas: 'Meus bebês'

MC Poze do Rodo, 26, fez um apelo pela liberação das joias que foram apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O funkeiro publicou nas redes sociais uma mensagem pedido para ter de volta seus cordões de pescoço. "Solta os ouros do papai! Saudade dos meus bebês", escreveu ele nos stories de seu Instagram.

Poze do Rodo teve sua casa invadida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 1º de novembro do ano passado. Os agentes apreenderam, além das joias, simulacros de armas de fogo, celulares, tablet e dois carros de luxo, dos modelos BMW X6 e Land Rover.