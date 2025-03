MC Carol relembra perrengue após cirurgia bariátrica: 'Quase morri'

A funkeira deu mais detalhes sobre o procedimento e anunciou seu peso. "Fiz a bariátrica que perde menos, acho que é o bypass, que o médico coloca um grampo que pode tirar. Se fizesse a outra [outro método de bariátrica] teria perdido muito mais. Hoje em dia, estou pesando 135 kg, tenho 1,67 m. Acho que estaria muito abaixo [com o outro método]. Pretendo perder mais, pelo menos esses 35 kg aí. Minha meta é chegar aos 100 kg", pontuou.

Para ela, sua recuperação da bariátrica foi tranquila. "Não tomei vitamina nenhuma, nada. Só tive enjoo. Sentia enjoo com o cheiro do sabão em pó. Tinha que lavar minha roupa com o mínimo de sabão. Também enjoava com cheiro de perfume, feijão, manteiga. Mas a bariátrica me surpreendeu", indicou.

No entanto, MC Carol teve alguns problemas ao fazer outros procedimentos após seu emagrecimento. "O que foi sinistro foi a lipo que fiz no braço depois da bariátrica. Fui para CTI e tudo, tomei seis bolsas de sangue e três de ferro. Quase morri. Perdi muito sangue e não tinha mais veia, tive que fazer um acesso venoso profundo na perna. Fiquei dez dias no CTI", relembrou.