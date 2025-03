Helicóptero e diamante: de onde vem a fortuna do marido de Franciny Ehlke

Apesar de discreto nas redes sociais, o empresário exibe um grande histórico no LinkedIn. Tony Maleh é formado em ciências da computação na Universidade Mackenzie e em física na PUC-SP. Ele afirma ter participado da criação de empresas como Tailor Exchange, Hospital Royal Care e South Capital Ventures.

Tony e Franciny estão juntos desde novembro do ano passado. No último mês, ele pediu a influenciadora em casamento com um anel gigante de diamante. No mesmo mês, eles se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos.