Esposa atualiza estado de saúde de Roque, do SBT: 'Estou bem'

Janilda Nogueira trouxe notícias sobre o estado de saúde de seu marido, Gonçalo Roque, 87.

O que aconteceu

Ela compartilhou uma foto atual do ex-assistente de palco no hospital, ao lado de sua enfermeira, dizendo estar bem. "Eu com a minha assistência técnica de enfermagem, só pra dizer que estou bem", escreveu na legenda da publicação, nos stories do Instagram, falando em nome de Roque.

Janilda e o marido também agradeceram as filhas de Silvio Santos pela ajuda financeira no tratamento dele. "Obrigado, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti."