Enquete BBB 25: paredão inflama com reviravolta nas parciais de hoje

O décimo paredão do Big Brother Brasil deve ser definido com uma margem de votos pequena, pelo menos é o que indica a enquete do UOL na tarde de hoje. Aline e Maike disputam voto a voto para permanecer no reality show da Globo.

O que diz a enquete UOL

Segundo a parcial feita às 16h02, Maike deve ser o participante eliminado do programa, com 50,54% dos votos. O vendedor passou a receber mais votos hoje e trocou de posição com Aline, que foi a mais votada nas parciais de ontem.