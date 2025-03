Enquete BBB 25: nova parcial após Sincerão aponta paredão dramático hoje

Na parcial feita hoje, às 10h33, porém, a ex-policial conseguiu se aproximar do vendedor. Aline somou 50,62% dos votos. Antes, no recorte de 7h20, ela somou 51,9%.

Maike apareceu na sequência da votação com 47,96% dos votos no recorte atualizado. Antes, ele aparecia com 5% de vantagem para a sister, com 46,67%.

Parciais da enquete UOL hoje:

7h20 - Aline: 51,9% / Maike: 46,67%

10h33 - Aline: 50,62% / Maike: 47,96%

Diego Hypolito acompanha a disputa entre os brothers. O ex-ginasta teve apenas 1,42% dos votos.

O anúncio do participante eliminado acontece na noite de hoje. A exibição do reality show será após o jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que alterou a programação da Globo.