Disney pôs guru para filtrar posts da estrela de 'Branca de Neve', diz site

Rachel teria, inclusive, negado um pedido do produtor do live-action, Marc Platt, para apagar a publicação-problema. Na ocasião, ele viajou para Nova York apenas para tratar pessoalmente com ela do assunto, mas o post em questão permaneceu.

"Branca de Neve" arrecadou US$ 87 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana em cartaz - números considerados decepcionantes. O longa traz Rachel na pele da personagem-título, enquanto Gal Gadot dá vida à Rainha Má, madrasta invejosa da heroína.