Diego comenta sobre postura do quarto Anos 50 com Renata: 'Eu não concordo'

Garantindo que vê os dois lados da situação, ele ainda continuou: "Eu não acho que a Renata tá nesse lugar tão absurdo como eu vejo sendo dito. Eu não acho. Eu acho que ela é uma menina que a gente tem que lembrar que ela veio de um projeto social, e que as coisas pra ela foram mais duras e piores do que pra muita gente. Tem coisas que ela lida de uma maneira muito diferente das pessoas".

Daniele afirmou que não vê como o restante do grupo, mas que também não gostou quando Renata expôs Gracyanne para toda a casa. "Meu julgamento com ela não é igual das pessoas do grupo. Eu só não gostei dessa situação, porque você, se você ficasse sabendo...", tentou falar antes de ser interrompida.

Ao interromper a irmã, Diego afirmou que nunca agiria desta forma. "Você não ia chegar pra pessoa e falar 'posso te fazer uma pergunta?'. Você não ia chegar e falar 'eu sei quem'", questionou a ex-atleta.

