Dhu termina 'Mania de Você' poderosa; veja o final da personagem

Dhu (Ivy Souza) e Luma (Agatha Moreira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mércia afirma a Molina que terá a família com que sempre sonhou. Ísis cai em uma armadilha. Mércia convida Mavi e Luma para encontrar com ela e Molina. Mavi aceita o convite de Mércia e Molina, com a intenção de descobrir o esconderijo dos dois.

Tomás pede um tempo para Evelyn. Luma e Mavi chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia e Molina.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.