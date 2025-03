Depois de choradeira e abraços, será que vai começar o 'BBB do amor'?

Quando estamos vulneráveis, somos mais facilmente envolvidos por qualquer ser humano que esteja por perto. Quer um exemplo? Quando um casal termina um relacionamento se abraçando e desejando que o outro encontre alguém e seja feliz ou quando alguém é demitido do emprego, mas sai agradecendo todo mundo pela oportunidade (e ainda faz um post de gratidão no LinkedIn).

E tem outro lado: quando a gente vê alguém sofrendo muito, chorando copiosamente, por mais que tenhamos diferenças com essa pessoa, é totalmente humano passar por cima disso e oferecer colo. E se não significa que as brigas não vão continuar depois disso, tenho certeza, mas é uma trégua muito natural e saudável. É claro que os telespectadores do programa não esperam exatamente isso, pois querem treta. Para quem achou bonito e para quem achou desnecessário, eu posso adiantar: este não vai ser o BBB do amor. Já, já eles lembram das diferenças que têm e o clima bélico volta com tudo.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

