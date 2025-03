Denúncia e exposição: quem é CEO que correu atrás do filho de Piovani

O empresário João Ricardo Mendes, 44, da empresa de viagens Hurb, virou alvo dos sites de entretenimento nos últimos dias após vir a público um vídeo de três anos atrás em que ele brincava com Bem, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, com um lança-chamas recreativo.

No vídeo, a criança de 6 anos, usando uma máscara de Stormtrooper, personagem de "Star Wars", foge de Mendes, que acende o fogo algumas vezes. No entanto, essa não a primeira polêmica do dono da Hurb, que já esteve envolvido em investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por ameaças e injúrias raciais.

Quem é João Ricardo Mendes

João Ricardo Mendes é empresário desde a adolescência. Aos 18 anos, abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro —logo depois, fez um intercâmbio para Londres, onde estudou inglês e se conectou com profissionais do mercado financeiro.