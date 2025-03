Daniele 'se dói' por críticas de gêmeo: 'Não gostei, tem que ter cuidado'

Me desculpa. Falar que você tá aqui de férias, não gostei. Falar que eu tô aqui de férias, não gostei Daniele Hypolito

A ginasta ainda disse que "se doeu" por ela e pelo irmão, Diego. "Eu me doeu duas vezes: por mim, que não estava lá para me defender, e pela pessoa que eu sei que você é".

Ela finalizou reforçando estar chateada com o brother. "Todo mundo abriu mão de muita coisa lá fora para estar aqui dentro, então ninguém está de ferias. Tem sim que ter cuidado".

