Daniele critica adversários no BBB: 'Jogo deles é maria vai com as outras'

Daniele: "Eu podia falar para ele que, para mim, o jogo deles é maria vai com as outras. Desde o início eles votam em mim e no Diego por uma coisa que eles não ouviram, foi passado do jeito que foi passado".

Minutos depois, Aline, Vinícius e Diego entram no cômodo. Daniele continuou repercutindo o conflito, e Diego apontou que não entendeu por que João Gabriel quis conversar com ele após o atrito com a irmã.

Diego: "Quer saber o que eu penso sobre isso tudo? Desculpa, mas eu estou no Paredão. Eu não estou nem um pouco afim de ficar escutando coisas. Se é o que ele pensa, tá beleza. Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a cabeça da pessoa?. Não é a primeira vez que o João Gabriel pega e usa do Sincerão para falar coisas que não são reais. (...) Eu sou alvo do João Gabriel desde o início do programa, sempre por coisas que ele escutou de outras pessoas".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas