Cristiana Oliveira desabafa sobre 9 anos de menopausa: 'Vivi tudo de ruim'

Cristiana Oliveira, 61, falou sobre suas experiências com a menopausa.

O que aconteceu

A atriz gravou um vídeo e revelou que já lida com isso há 9 anos. "Eu já estou no nono ano da menopausa, eu comecei nos 52. Eu acho que eu vivi tudo de ruim, só que eu não entrei em negação", disse ela em seu relato no Instagram.

Cristiana contou que, no início, optou por não fazer reposição hormonal. "Eu tinha o hábito péssimo de fumar. Graças a Deus, estou com 4 anos que eu larguei. Aí, médicos que eu consultei falavam que existia o risco de ter algum problema cardíaco", explicou.