Sem anistia! Renata deturpa fato e vira 'grupo de zap' do BBB 25, diz Chico

Renata tem sido um dos temas mais comentados do BBB 25 desde que voltou da Vitrine do Seu Fifi, quando teve acesso a informações importantes sobre o jogo. A participação da bailarina no programa desde então foi assunto no Central Splash desta terça-feira (25).

Na última semana, Renata ganhou a liderança e indicou Aline para o Paredão. Durante o Sincerão da noite passada, elas protagonizaram um grande embate, com temas que já foram debatidos em outros momentos.

Bárbara acredita que Renata não foi clara nas acusações contra Aline durante a dinâmica do Sincerão, e talvez não tenha escolhido muito bem as palavras para confrontar a sister. "Ficou muito nas entrelinhas".