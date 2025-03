Caso Kim Sae-ron: ex-namorado nega que Kim Soo-hyun tenha culpa por morte

Um ex-namorado de Kim Sae-ron, que foi encontrada morta no mês passado, aos 24 anos, afirmou que o ator Kim Soo-hyun, 37, não teve nenhum envolvimento com as motivações que levaram a sul-coreana tirar a própria vida.

O que aconteceu

Em entrevista ao portal coreano The Fact, um ex-namorado da atriz afirmou que ela sofreu com supostas agressões verbais e físicas de um homem apontado como marido dela. Ainda de acordo com o rapaz, que não quis ser identificado na matéria, este suposto homem com quem ela se relacionava vivia em Nova York (EUA).

Sae-ron teria conhecido o rapaz no final de 2024 e se casado apenas nesse ano. Quando o homem começou a demonstrar comportamentos abusivos, ela entrou em contato com o ex-namorado em busca de apoio.