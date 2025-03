Can Yaman chega para o lançamento da série 'El Turco' no Rio

Can Yaman, 35, participou do lançamento da série El Turco, hoje, no Rio. A série está disponível no Globoplay.

O ator turco, que está em sua terceira visita ao Brasil desde 2019, causou alvoroço ao chegar para o evento. O artista é sucesso em produções turcas, como, por exemplo, A Sonhadora e Sr. Errado, que também estão no Globoplay.

Estrelada por Can, a série El Turco fez sua estreia mundial no dia 21 de março. A trama mistura ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena.